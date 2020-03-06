Русист из Таджикистана: Мои земляки дошли до Рейхстага

"Недавно в интернете просматривала автографы на стенах Рейхстага и заметила слово "СУЧАН". Я родилась в кишлаке, который так и называется. Счастлива, что кто-то из моих земляков дошел до Берлина. Автограф - это знак РАДОСТИ, знак ПОБЕДЫ", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" на XX Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Таджикистана Бибизайнаб Мирзомустакимова.

Увидев эту надпись, учитель вспомнила рассказы о Берлине и Рейхстаге своего двоюродного дяди, участника Великой Отечественной войны из Сучана. Ей хочется верить, что это он и оставил автограф Победы.

Мирзомустакимова работает в "Школе профессионального и непрерывного образования" в городе Душанбе, у учителя за плечами большой опыт преподавания "великого и могучего" и интересная специализация - инструктор по программам "Деловой русский язык".

"Это очень страшно, когда в стране война, люди не могут работать, дети не могут учиться", - говорит своим ученикам русист, вспоминая не только Великую отечественную, но и события в Таджикистане в 90-х годах минувшего века.

По мнению Бибизайнаб, война открывает настоящее лицо человека, оголяет его душу. "На войне, постоянно находясь у порога смерти, люди делаются чище, лучше, с них слезает всякая дурь, как ранний весенний загар, - размышляет учитель.- Человек, кажется, прост, но придет великая беда, в большом и малом и пробуждается в нем величественная красота. Но сама война всегда приносит несчастье и разрушения, ломает судьбы".

Как пишет автор эссе, таджики во время Великой отечественной войны воевали в составе двух дивизий. Всего непосредственное участие в сражениях против фашистов приняло участие 290 тысяч человек. Таджикистан стал надежным плацдармом для эвакуации предприятий, медицинских научных и культурных учреждений с Украины, Белоруссии, западных областей РСФСР, а также из Москвы, Ленинграда и крупных городов, ставших в те годы прифронтовыми.

Бибизайнаб рассказывает удивительную историю воевавших таджикские женщины. Так на счету лётчицы Ойгул Мухамеджановой было 93 боевых вылета и ранение. Она была удостоена орденом Ленина. Врач София Мухаммедова в составе своей части дошла до Дрездена.