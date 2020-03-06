Русский признали в ДНР единственным государственным языком

Русский язык утвержден как единственный государственный в ДНР. Как заявил в Telegram-канале глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин, соответствующие поправки в пятницу были внесены местными депутатами в статью 10 конституции.

"Для большинства жителей ДНР русский язык является родным - большая часть Донбасса на нем не просто говорит, но и думает", - констатировал Пушилин. По его словам, необходимость принятия поправки в основной закон назрела давно, так как "применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации".