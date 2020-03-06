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06.03.2020 20:13
Рубрика: Власть

Шойгу вручил госнаграды служащим и работающим в Минобороны женщинам

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу вечером министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил государственные награды лучшим в ведомстве представительницам слабого пола. Их чествование было приурочено к предстоящему радостному дню - 8 Марта.
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

"В дни празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне рядом с музеем "Дорога памяти" в честь женщин, которые ждали своих мужей с фронта, героически трудились в тылу, будет открыт один из красивейших памятников матерям-победителей, - напомнил на церемонии министр. - Этим мы хотим сказать слова благодарности всем женщинам, которые помогли добиться победы в войне. Сегодня в Вооружённых силах сорок с лишним тысяч представительниц прекрасного пола носят погоны военнослужащих. Они лечат, обеспечивают связь, одевают и кормят. Сегодня они находятся там, где тяжелее всего, воюют вместе с нами против международного терроризма".

В армии РФ определят лучших женщин-военнослужащих в преддверии 8 Марта

Государственные награды из рук Шойгу получили девять женщин - военных и гражданских служащих оборонного ведомства. Ордена Почёта была удостоена Светлана Сташкова, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени - Наталья Белоусова, такой же медали II степени - подполковник медицинской службы Елена Пронина и лейтенант Юлия Зыкова. Старший лейтенант медслужбы Марина Чухванцева награждена медалью Суворова, младший сержант Динара Овчарова и подполковник медицинской службы Гульсара Скворцова - медалью Жукова. Медаль "За спасение погибавших" получила младший сержант Анастасия Шумилова.

А потом женщин поздравили и подарили им свои песни популярные исполнители Олег Газманов, Гоша Куценко и Зара.

Справка «РГ»

В Вооружённых силах РФ сейчас служат свыше 41 тысячи женщин в погонах. Из них более 30 тысяч являются профессиональными солдатами и сержантами. Около 7 тысяч имеют звания прапорщиков и мичманов. Еще почти 4 тысячи - офицеры, в том числе 44 полковника.

В вузах Минобороны обучаются 1150 девушек. Почти 1460 дам стоят в армии на должностях федеральных государственных гражданских служащих.

За высокие достижения и добросовестность при исполнении долга только в прошлом году 128 женщин в Вооруженных силах удостоились государственных наград, в том числе 24 - боевых. Ведомственными медалями и знаками отметили еще почти 8 тысяч женщин.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Празднование 8 Марта

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