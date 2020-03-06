"Союз-СТ" снимут со старта на космодроме Куру для замены разгонного блока

Ракета-носитель "Союз-СТ", которая должна вывести на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане спутник ОАЭ Falcon Eye 2, будет снята со стартового комплекса для замены разгонного блока "Фрегат". Такое решение принято в пятницу по итогам переговоров специалистов России, Франции и ОАЭ, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Принято решение снять ракету со стартового стола и отправить в монтажно-испытательный комплекс космодрома для замены разгонного блока "Фрегат", на котором ранее были выявлены некритичные замечания. Для старта используют другой разгонный блок, имеющийся в наличии на Куру", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что при комплексных предстартовых испытаниях ракеты-носителя 5 марта был обнаружен сбой в плате блока обогрева одного из жидкостных ракетных двигателей малой тяги системы управления "Фрегата". "По результатам анализа специалисты РФ пришли к выводу, что данное замечание не препятствует проведению запуска и штатному выведению спутника на орбиту в условиях экваториального космодрома. Однако эмиратский заказчик решил перестраховаться", - пояснил источник.

Собеседник агентства отметил, что на замену "Фрегата" и новые предстартовые проверки в собранной ракете-носителе уйдет несколько недель. "Предварительно пуск отложен на первую декаду апреля", - уточнил он.

Ранее оператор космических полетов Arianespace заявил о как минимум трех запланированных стартах с использованием российских ракет "Союз" с космодрома Куру. Следом в списке значится запуск второго военного спутника для Франции CSO-2 (первый запущен в декабре 2019 года ракетой "Союз СТ-А"). Также Arianespace рассчитывает в 2020 году вывести на орбиту еще две партии спутников OneWeb при помощи "Союзов" с космодрома Куру.