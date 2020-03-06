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06.03.2020 18:09
Рубрика: Культура

Состоится ли Каннский кинофестиваль?

Текст: Валерий Кичин
Все последние дни наблюдатели гадали, состоится ли главный кинофестиваль Европы - Каннский международный - в условиях нарастающей угрозы коронавируса (Covid-19). Опасения сильно укрепились после сообщения об отмене Каннского медиарынка MIPTV 2020, запланированного на конец марта - начало апреля, и переноса на октябрь Каннского фестиваля сериалов Cannes Series. На днях дирекция Каннского кинофестиваля сообщила, что пока нет никаких предпосылок для его отмены, и что вся команда сейчас интенсивно работает над подготовкой его 73-го выпуска.
Фото: Юрий Лепский/ РГ
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Сегодня администрация Каннского международного кинофестиваля распространила информацию о том, что объявление официальной программы 2020 года состоится на пресс-конференции 16 апреля. Решение отборочных комиссий представит журналистам генеральный делегат фестиваля Тьерри Фремо в присутствии президента фестиваля Пьера Лескюра.

Жюри главного конкурса возглавит американский режиссер Спайк Ли. Фестиваль пройдет с 12 по 23 мая.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным Распространение коронавируса COVID-19

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