"Спартак" одержал волевую победу над "Динамо", уступая 0:3

"Спартак" сумел одержать первую победу в серии против "Динамо" в плей-офф Кубка Гагарина.

После двух неудач в гостевых матчах "Спартак" принимал "Динамо" дома. Еще одна неудача поставила бы под сомнение выход "красно-белых" в следующий раунд.

Но начало встречи команде Олега Знарка не сулило ничего хорошего. Игорь Полыгалов, Кирилл Лямин и Иван Муранов уже к пятой минуте сделали счет 3:0 в пользу бело-голубых. Казалось бы все - интрига умерла. Однако спартаковцы заменили Юлиуса Гудачека на Никиту Беспалова и на седьмой минуте размочили счет. Отличился Илья Зубов. Под занавес периода Артем Федоров сократил отставание до минимума.

На 34-й минуте Александр Хохлачев восстановил равенство в счете, но спустя минуту Михал Чайковски еще раз вывел "Динамо" вперед. Отыграться "Спартак" смог на 58-й минуте после броска Патрика Херсли.

В овертайме за "Спартак" отличился Михаил Котляревский, вызвав овацию трибун. Красно-белые размочили счет в серии до четырех побед.

В других матчах ЦСКА обыграл в гостях в овертайме нижегородское "Торпедо". Счет в серии стал 3-0.

"Сибирь" на своей площадке в третий раз нанесла поражение "Автомобилисту" - 4:3 в овертайме.

"Ак Барс" также в овертайме одолел "Нефтехимик" - 2:1. И здесь счет в серии 3-0.