Стали известны подробности убийства комбата "Сомали " Гиви в 2017 году

Теракт в Донбассе, в результате которого в 2017 году был убит командир батальона "Сомали " Михаил Толстых, известный как Гиви, организовала Служба безопасности Украины. Об этом в пятницу сообщил главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов со ссылкой на одного из сотрудников ведомства.

Как сообщается, взрывчатку в рабочий кабинет Гиви заложила его близкая знакомая, которой лидер ополченцев полностью доверял. Операция готовилась несколько лет. Однако в СБУ поспешили опровергнуть данную информацию и заявили, что указанный сотрудник не имеет к ним никакого отношения.

Напомним, спецслужбы Незалежной устроили настоящую охоту на лидеров ДНР и ЛНР. Годом ранее до убийства Толстых, в Донецке погиб другой командир ополчения ДНР Арсен Павлов, известный под прозвищем Моторола. В лифте дома, где жил Арсен Павлов, сработало самодельное взрывное устройство.