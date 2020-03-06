В Лондоне раскопали черепицу с изображением странного существа

Керамическую плитку с изображением мифического зверя обнаружили археологи из Музея лондонской археологии (MOLA) при раскопках в подвальном помещении на территории Института искусства Курто.

Здесь в конце прошлого года было найдено углубление, датируемой XIV столетием. По данным исследователей, сооружение в течение примерно полутора веков служило выгребной ямой, а в XVII веке было переоборудовано в погреб.

Как сообщила научный сотрудник музея Антониетта Лерц, с начала раскопок в углублении археологи нашли несколько бесценных артефактов: позолоченное кольцо, железную шпору для лошади, десертную вилку пост-средневекового периода, стеклянную чернильницу. Но самой любопытной находкой стала именно плитка с загадочным существом.

- Это очень странное мифическое существо с человеческой головой и хвостом, напоминающим по форме лист дерева, - цитирует Лерц издание LiveScience.

По словам археологов, находка датируется 1350-1390 годами. Судя по всему, она была частью панели из четырех плиток, произведенных в деревне Пенн в районе Бакингемшир. Керамика из этой местности часто использовалась при строительстве дворцов и монастырей в средневековый период.

Лерц отметила, что повышенный интерес к обнаруженной плитке вызван еще и тем, что над ямой некогда располагалось здание, в котором проживал один из епископов Честера во время пребывания в столице королевства.