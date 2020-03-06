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06.03.2020 07:51
Рубрика: Спорт

Сухой матч Василевского, гол Кучерова и драка Сергачева сломили "Монреаль"

Текст: Максим Домчев
Гол и передача Никиты Кучерова, а также 32 отраженных броска Андрея Василевского помогли клубу "Тампа-Бэй" обыграть "Монреаль" - 4:0.
Никита Кучеров. Фото: AP Photo/Chris O'Meara Никита Кучеров. Фото: AP Photo/Chris O'Meara
Никита Кучеров. Фото: AP Photo/Chris O'Meara

"Тампа-Бэй", лишившаяся из-за травмы одного из лидеров Стивена Стэмкоса, сумела переиграть "Монреаль" - 4:0. В составе победителей гол и результативная передача на счету Никиты Кучерова. Все 32 броска по своим воротам отразил Андрей Василевский.

Фото: AP Photo/Kathy Willens
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Защитник "молний" Михаил Сергачев по ходу матча отметился дракой со своим коллегой по амплуа Ши Уэбером. Оба участника драки получили по пять минут штрафа.

Две голевые передачи Евгения Малкина помогли "Питтсбургу" одолеть "Баффало" - 4:2. За карьеру россиянин набрал 1071-е (412+659) очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Малкин вышел на чистое 65-е место в истории лиги по результативности, обогнав Дэйва Тейлора (1069) и Хенрика Седина (1070).

"Филадельфия" нанесла поражение "Каролине" - 4:1. Гол в составе "летчиков" на счету защитника Ивано Проворова. "Филадельфия" выиграла восьмой подряд.

"Нью-Йорк Айлендерс" потерпели поражение от "Оттавы" - 3:4. Российский голкипер "островитян" Семен Варламов отразил 25 бросков из 29.

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