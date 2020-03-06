Сухой матч Василевского, гол Кучерова и драка Сергачева сломили "Монреаль"

Гол и передача Никиты Кучерова, а также 32 отраженных броска Андрея Василевского помогли клубу "Тампа-Бэй" обыграть "Монреаль" - 4:0.

"Тампа-Бэй", лишившаяся из-за травмы одного из лидеров Стивена Стэмкоса, сумела переиграть "Монреаль" - 4:0. В составе победителей гол и результативная передача на счету Никиты Кучерова. Все 32 броска по своим воротам отразил Андрей Василевский.

Защитник "молний" Михаил Сергачев по ходу матча отметился дракой со своим коллегой по амплуа Ши Уэбером. Оба участника драки получили по пять минут штрафа.

Две голевые передачи Евгения Малкина помогли "Питтсбургу" одолеть "Баффало" - 4:2. За карьеру россиянин набрал 1071-е (412+659) очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Малкин вышел на чистое 65-е место в истории лиги по результативности, обогнав Дэйва Тейлора (1069) и Хенрика Седина (1070).

"Филадельфия" нанесла поражение "Каролине" - 4:1. Гол в составе "летчиков" на счету защитника Ивано Проворова. "Филадельфия" выиграла восьмой подряд.

"Нью-Йорк Айлендерс" потерпели поражение от "Оттавы" - 3:4. Российский голкипер "островитян" Семен Варламов отразил 25 бросков из 29.