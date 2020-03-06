Сын Высоцкого прокомментировал рекламу ФБР с фотографией отца

Никита Высоцкий, актер, режиссер, сценарист и продюсер, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал ранее прозвучавшую информацию о том, что американское Федеральное бюро расследований использовало фото его отца в образе Глеба Жеглова для своей рекламы в Facebook.

Где на русском языке призывает к сотрудничеству.

По мнению артиста, все это - глупо и бестактно.

"Это глупо. На мой взгляд, это неправильно с правовой точки зрения", - заявил Никита Владимирович в беседе с РИА Новости. Отмечая, что это "еще и с этической точки зрения более чем странно", потому что легендарный советский поэт и актер "не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству".

"В этом нет, может, и ничего плохого, но это странно, глупо и бестактно", - заключил артист.