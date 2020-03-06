У Xiaomi проблемы. Вышел китайский смартфон, который побьет новые Redmi

Компания Realme, входящая в состав китайского холдинга BBK, представила два новых флагманских смартфона Realme 6 и Realme 6 Pro. Они станут прямыми конкурентами Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro, которые Xiaomi покажет лишь 12 марта.

Впервые смартфоны бюджетной ценовой категории получили экран с частотой обновления 90 Гц. В левый верхний угол дисплея врезана селфи-камера - двойная с широким углом обзора у Realme 6 Pro, одинарная у Realme 6.

Смартфон Realme 6. Фото: сайт производителя

Основная камера версии Pro состоит из четырех модулей (включая "ширик", 2x зум и макро) - это уже практически стандарт индустрии, в том числе для недорогих устройств. У базовой версии Realme 6 набор камер попроще - основной модуль, "ширик", портретный сенсор и макрообъектив.

Оба смартфона оснащены дисплеями с диагональю 6,6 дюйма и разрешением FullHD+. Версия Pro имеет процессор Snapdragon 720G, базовая - MediaTek Helio G90T. На выбор - 4, 6 или 8 Гб оперативной памяти и 64, 128 или 256 Гб постоянной.

Что касается батареи, то у обеих моделей она имеет емкость 4300 мАч, при этом зарядка 30 Вт способна полностью зарядить аппарат за один час. Зарядка осуществляется через порт USB-C, рядом с которым расположен разъем для наушников.

На рынке Индии Realme 6 в базовой конфигурации 4/64 Гб будет стоить 12999 рупий (около 12 тысяч рублей). Realme 6 Pro, которая в базовой оснащается 6/64 Гб памяти, обойдется покупателям в 16999 рупий (15500 рублей). На российском и европейском рынках цены могут быть на 10-15 процентов выше.

Напомним, что цены на актуальные модели конкурента Redmi Note 8 Pro - на старте продаж в России начинались от 17990 рублей. Возможно, что в этот раз оба конкурента предложат россиянам свои продукты по максимально близким ценам.