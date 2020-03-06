Утверждена новая структура аппарата правительства России

Утверждено распределение обязанностей между 12 заместителями руководителя нового аппарата правительства. Аппарат возглавляет вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Штатная численность аппарата составляет 1545 человек, уточняется в официальном сообщении правительства. В новой структуре - 23 департамента, 1 управление, секретариат председателя правительства и 9 секретариатов вице-премьеров.

Сейчас идет плановое назначение сотрудников.

После отставки правительства во главе с Дмитрием Медведевым в середине января премьер-министром стал Михаил Мишустин, занимавший на тот момент должность руководителя Федеральной налоговой службы. Кандидатуру Мишустина выдвинул президент России Владимир Путин. Новый состав правительства был утвержден 21 января.

Как ранее писала "Российская газета", став премьером, Михаил Мишустин оптимизировал структуру и штатную численность аппарата правительства под задачи реализации целей национального развития.