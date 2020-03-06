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Рубрика: Власть

В армии из-за коронавируса проверяют всех вернувшихся из загранкомандировок

Текст: Иван Петров
В Вооруженных силах России очень серьезно подготовились к возможному проникновению коронавирусной инфекции в армейские ряды. По словам начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкина, в войска и военно-медицинские организации направлены документы и методические указания по профилактике и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий. Их цель - недопущение заболеваемости военнослужащих коронавирусной инфекцией.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

"Среди военнослужащих и гражданского персонала ведётся работа по активному раннему выявлению подозрительных на заболевание лиц. Организован сбор эпидемиологического анамнеза, а также налажено медицинское наблюдение за личным составом, находившимся в контакте с лицами, прибывшими из заграничных командировок", - сообщил в интервью "Красной звезде" Дмитрий Тришкин.

Отмечается, что в военно-медицинских подразделениях уже проводятся контрольные тренировки по переводу на санитарно-противоэпидемический режим. Параллельно усилен дезинфекционный режим, организовано проветривание помещений, ведётся обеззараживание воздуха во всех казармах и других помещениях, где пребывают военнослужащие.

Фото: Пресс-центр департамента здравоохранения Москвы
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Главный военный медик рассказал, что определён детальный алгоритм действий медицинского персонала при выявлении даже одного больного коронавирусной инфекцией. "В том числе проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, установления медицинского наблюдения за лицами, контактировавшими с ним. На сегодня в госпиталях, амбулаторно-поликлинических подразделениях, в медицинских подразделениях воинских частей создан и поддерживается на требуемом уровне весь необходимый запас лекарственных и профилактических средств. Прежде всего, речь идёт о противовирусных препаратах, комплектах защитной медицинской одежды, специальных средствах транспортировки инфекционных больных, дезинфекционных средствах и аппаратуре", - рассказал Дмитрий Тришкин.

Упор в работе военных медиков и командиров воинских частей, по словам начальника Главного военно-медицинского управления, сделан на раннем активном выявлении больных с инфекционными заболеваниями, их немедленной изоляции от сослуживцев, госпитализации и лечении в стационарных условиях.

"Под особым вниманием и медицинским контролем находится здоровье военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. В целях поддержания их иммунитета организован контроль за полноценностью и разнообразием питания. Назначается дополнительная витаминизация. Кроме того, регулярно проводится информационно-разъяснительная работа среди военнослужащих, в процессе которой особый акцент сделан на предупреждении инфекционных заболеваний", - рассказал Тришкин.

Фото: AP
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По словам военного медика, в случае возникновения в каком-то гарнизоне угрозы массового распространения болезни предусмотрено немедленное введение режима обсервации. Он подразумевает ужесточение пропускного режима, отмену увольнений в город, сведение до минимума массовых мероприятий.

В то же время в военных образовательных организациях, в том числе во всех суворовских и нахимовских училищах, налажено проведение так называемых "барьерных" медосмотров. Они организуются ежедневно - в период до начала учебных занятий. "Ведётся разъяснительная работа, причём не только с детьми, но и с их родителями. Особый упор сделан как раз на профилактике инфекционной заболеваемости. Временно ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Также введён масочный режим. Ну и конечно, организован строгий контроль за здоровьем обслуживающего персонала на объектах питания. Лица, имеющие даже малейшие признаки острых респираторных заболеваний, к производству не допускаются", - рассказал начальник главного военного медуправления военного ведомства.

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