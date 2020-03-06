В армии из-за коронавируса проверяют всех вернувшихся из загранкомандировок

В Вооруженных силах России очень серьезно подготовились к возможному проникновению коронавирусной инфекции в армейские ряды. По словам начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкина, в войска и военно-медицинские организации направлены документы и методические указания по профилактике и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий. Их цель - недопущение заболеваемости военнослужащих коронавирусной инфекцией.

"Среди военнослужащих и гражданского персонала ведётся работа по активному раннему выявлению подозрительных на заболевание лиц. Организован сбор эпидемиологического анамнеза, а также налажено медицинское наблюдение за личным составом, находившимся в контакте с лицами, прибывшими из заграничных командировок", - сообщил в интервью "Красной звезде" Дмитрий Тришкин.

Отмечается, что в военно-медицинских подразделениях уже проводятся контрольные тренировки по переводу на санитарно-противоэпидемический режим. Параллельно усилен дезинфекционный режим, организовано проветривание помещений, ведётся обеззараживание воздуха во всех казармах и других помещениях, где пребывают военнослужащие.

Главный военный медик рассказал, что определён детальный алгоритм действий медицинского персонала при выявлении даже одного больного коронавирусной инфекцией. "В том числе проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, установления медицинского наблюдения за лицами, контактировавшими с ним. На сегодня в госпиталях, амбулаторно-поликлинических подразделениях, в медицинских подразделениях воинских частей создан и поддерживается на требуемом уровне весь необходимый запас лекарственных и профилактических средств. Прежде всего, речь идёт о противовирусных препаратах, комплектах защитной медицинской одежды, специальных средствах транспортировки инфекционных больных, дезинфекционных средствах и аппаратуре", - рассказал Дмитрий Тришкин.

Упор в работе военных медиков и командиров воинских частей, по словам начальника Главного военно-медицинского управления, сделан на раннем активном выявлении больных с инфекционными заболеваниями, их немедленной изоляции от сослуживцев, госпитализации и лечении в стационарных условиях.

"Под особым вниманием и медицинским контролем находится здоровье военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. В целях поддержания их иммунитета организован контроль за полноценностью и разнообразием питания. Назначается дополнительная витаминизация. Кроме того, регулярно проводится информационно-разъяснительная работа среди военнослужащих, в процессе которой особый акцент сделан на предупреждении инфекционных заболеваний", - рассказал Тришкин.

По словам военного медика, в случае возникновения в каком-то гарнизоне угрозы массового распространения болезни предусмотрено немедленное введение режима обсервации. Он подразумевает ужесточение пропускного режима, отмену увольнений в город, сведение до минимума массовых мероприятий.

В то же время в военных образовательных организациях, в том числе во всех суворовских и нахимовских училищах, налажено проведение так называемых "барьерных" медосмотров. Они организуются ежедневно - в период до начала учебных занятий. "Ведётся разъяснительная работа, причём не только с детьми, но и с их родителями. Особый упор сделан как раз на профилактике инфекционной заболеваемости. Временно ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Также введён масочный режим. Ну и конечно, организован строгий контроль за здоровьем обслуживающего персонала на объектах питания. Лица, имеющие даже малейшие признаки острых респираторных заболеваний, к производству не допускаются", - рассказал начальник главного военного медуправления военного ведомства.