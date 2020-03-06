В Бразилии за день зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило в четверг о четырех выявленных случаях заражения новым типом коронавируса за минувшие сутки. Всего в стране зафиксировано восемь таких случаев, 636 человек находятся под наблюдением.

Вирус уже вышел за пределы Сан-Паулу, где на карантине находятся шесть заболевших. Новый штамм коронавируса выявлен у жителей соседних штатов Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту.

Специалисты ведомства также впервые заговорили о передаче заболевания внутри самой Бразилии. Вирус был выявлен у родственника первого заболевшего бразильца, прибывшего из Италии 21 февраля. От него, в свою очередь, заразился еще один человек.

В министерстве успокаивают, что, несмотря на выявленные случаи передачи коронавируса на территории Бразилии, пока рано говорить о том, что болезнь циркулирует по стране. Правительству известен источник заболевания, что облегчает ему возможность принимать меры для его локализации.

"Все выявленные случаи либо связаны с поездками за границу, либо связаны с подтвержденными случаями", - заявил секретарь по надзору бразильского минздрава Вандерсон де Оливейра, чьи слова приводит новостной портал UOL.