В Донбассе заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского

Вооруженные силы Украины вернулись на прежние позиции на линии разграничения у поселка Петровское. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В районе поселков Петровское - Богдановка зафиксировано возвращение подразделений ВСУ на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций", - сообщили в ведомстве.

Напомним, разведение сил на участке у линии соприкосновения в данном районе было осуществлено 9 ноября 2019 года в рамках договоренностей, достигнутых многосторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.