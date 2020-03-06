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06.03.2020 16:30
Рубрика: Общество

В ДОСААФ почтили память Александра Покрышкина

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу в Москве у здания Центрального совета ДОСААФ России представители ветеранских и общественных организаций, а также руководители Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту во главе с его председателем генерал-полковником Александром Колмаковым возложили цветы к памятнику прославленному фронтовому летчику, трижды Герою Советского Союза Александру Ивановичу Покрышкину. 6 марта ему исполнилось бы 107 лет.
Фото: ДОССАФ России Фото: ДОССАФ России
Фото: ДОССАФ России

Александр Покрышкин родился в 1913 году в Новосибирске. В Великую Отечественную он воевал с первого дня. Совершил более 650 боевых вылетов и провел 157 воздушных боев. Лично уничтожил 59 вражеских самолетов. Любопытно, что до конца своих дней Александр Иванович больше всего гордился не победами в воздухе, тем, что по его вине не погиб ни один ведомый им в атаку пилот. Если Покрышкин видел, что товарища могут сбить фашисты, то немедленно прекращал свой бой и бросался на защиту сослуживца.

Фото: Константин Завражин
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Помимо трех Золотых Звезд Героя и множества медалей, в списке боевых наград Покрышкина 17 орденов: шесть - Ленина, орден Октябрьской революции, четыре ордена Красного Знамени, два - Суворова II степени, орден Отечественной войны I степени, два ордена Красной Звезды, орден "За службу Родине в Вооруженных силах" III степени. Особое место среди иностранных наград Александра Ивановича занимает золотая медаль "За боевые заслуги", которую прославленному советскому летчику вручили от имени президента США Франклина Рузвельта.

Почти десять лет - с 1972-го по 1981-й гг. - маршал авиации Александр Покрышкин возглавлял Центральный комитет ДОСААФ СССР. За это время авторитет и численность Оборонного общества выросли и укрепились. Известно, к примеру, что только за первые пять лет количество членов ДОСААФ по всей стране достигло 80 миллионов человек, объединенных в 300 тысяч первичных организаций. В те годы полностью выполнялись планы подготовки в школах и клубах ДОСААФ специалистов для Вооруженных сил и народного хозяйства. В Добровольном Обществе активно развивались технические и военно-прикладные виды спорта.

По данным на 1 января 1980 года, членов ДОСААФ в 341 тысячи первичных организаций насчитывалось уже более 94 миллионов. В Обществе тогда работало семь тысяч спортивно-технических клубов, 102 детско-юношеские спортивно-технические школы. А еще - действовало более двух тысяч народных университетов военных знаний: там молодежи читали лекции и проводили с ребятами практические занятия по военной и военно-технической тематике. 167 тысяч первичных организаций ДОСААФ имели свои технические кружки и секции.

Так что период, в который Добровольным Обществом руководил Покрышкин, справедливо назвать временем наибольшего расцвета ДОСААФ.

Общество История

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