В Египте 12 членов экипажа круизного теплохода заразились коронавирусом

В Египте обнаружили коронавирус у 12 членов экипажа одного из круизных теплоходов, курсирующих по Нилу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства здравоохранения республики Халеда Мугахеда.

Источником распространения инфекции стала туристка из Тайваня, у которой по возвращении на родину был подтвержден опасный диагноз.

"Информация по каналам Всемирной организации здравоохранения была немедленно доведена до Египта. Нами были приняты меры и проверены все, кто входил с ней в контакт", - заявили в ведомстве.

До последнего момента в Египте было официально зарегистрировано три случая заражения COVID-19.