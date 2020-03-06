В Иране число заражений коронавирусом за сутки выросло на 1234

Количество зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Исламской Республике за сутки возросло на 1234 случая. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки в Иране было зафиксировано 1234 новых случаев заражения коронавирусом. К сожалению, семнадцать человек скончались", - сказал чиновник в эфире иранского телевидения.

Как отметил Джаханпур, в настоящий момент в Иране зафиксировано 4747 случаев заражения коронавирусом, из них 124 с летальным исходом. При этом 913 человек выздоровели.

Напомним, что по состоянию на 5 марта число заражений коронавирусом в Иране достигло 3513, число жертв составляло 107 человек.