В Южной Корее ввели продажу масок по удостоверениям личности

Продолжение дефицита с медицинскими масками, а также появление сотен новых зараженных коронавирусом COVID-19 заставило правительство Южной Кореи пойти на введение резких ограничений на продажу масок. Их теперь продают только по удостоверениям личности, далеко не всем сразу и только по две штуки одному человеку в неделю.

Некоторые ограничения на продажу медицинских масок в Южной Корее вводили и ранее. Пару дней назад правительство страны запретило отправлять их по почте за рубеж, а также было ограничено количество масок, которые отпускают по относительно низким государственным ценам.

Но с пятницы, 6 марта, вступили в силу новые ограничения. Отныне для приобретения масок необходимо продемонстрировать удостоверение личности в виде пластиковой карточки, которое является аналогом внутреннего паспорта.

При этом купить можно далеко не каждый день, а все определяется на основании последней цифры в идентификационном номере. Так, по понедельникам купить свои две маски могут люди, у которых номера заканчиваются на 1 и 6, во вторник - на 2 и 7 и так далее. В выходные купить можно без ограничений по последней цифре, но если вы до этого не выбрали свой "лимит" за неделю. Ограничение же составляет не более двух масок за неделю.

Власти Кореи также активно взялись за тех производителей, которые, как подозревают, пытаются нажиться на "коронакризисе", когда люди готовы покупать маски по бешеным ценам. Прокуратура уже провела обыски в десяти компаниях-производителях, которые заподозрены в сокрытии масок. Нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере до 50 миллионов вон (около 42 тысяч долларов).

Впрочем, насколько можно судить, ажиотажа это не убавило. Сегодня утром перед аптеками в Корее выстроились в очереди люди, у кого номера заканчиваться на 5 и на 0. Но, несмотря на эти ограничения, маски были распроданы весьма быстро - кое-где за считаные минуты, а продавцам пришлось также спешно фиксировать номера и вводить их в общую базу данных. Многие корейцы открыто выразили недовольство новой системой, указывая на ее объективные недостатки.

Эксперты же разводят руками: сейчас восполнить дефицит крайне трудно. Одним из крупнейших поставщиков масок или комплектующих для Южной Кореи был Китай, который тоже ограничил их вывоз. В других частях мира тоже ажиотажный спрос, а свои производства в короткий срок нарастить не получится.