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06.03.2020 18:13
Рубрика: В мире

В Южной Корее за сутки заболело COVID-19 еще более полутысячи человек

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

С надеждами на скорый перелом в ситуации с COVID-19 в Южной Корее похоже придется повременить. За сутки число новых заболевших опять превысило полтысячи, а общее количество умерших приближается к полусотне.

Фото: AP Photo/Aaron Favila
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Согласно заявлению представителя министерства здравоохранения Республики Корея, общее число случаев заболевания COVID-19 в Южной Корее на 16:00 6 марта составило 6 593 человека, а умерших - 43 человека при 108 выздоровевших. Правда, через пять часов после брифинга чиновника пришло сообщение о еще одной смерти: скончалась 91-летняя женщина, которая стала 44-й жертвой COVID-19.

Если же сравнивать ситуацию с сутками ранее, то Южная Корея "получила" 518 новых больных, три смерти и двадцать выздоровевших. Получается, что ситуация хотя и стабилизировалась, но пока, к сожалению, не меняется заметно в лучшую сторону. Численность заболевших растет примерно по полтысячи человек в день.

Это несколько удручает, так как власти завершили проверки прихожан церкви "Синчхончжи", которая была главным рассадником инфекции, а потому были какие-то надежды, что основная волна прироста закончится.

В остальном все характеристики прежние: подавляющее большинство новых больных - из Тэгу и провинции Северная Кенсан, на которые приходится уже более 90 процентов всех зараженных. Центрами распространения "второго эшелона" являются провинция Кенги - 120 человек, город Сеул (105), Пусан (95), провинция Южная Чхунчхон (90) и Южная Кенсан (77).

В стране власти отчаянно пытаются справиться с дефицитом медицинских масок, которые пользуются ажиотажным спросом. Введена новая система, согласно которой приобрести маски можно только по удостоверению личности, а день покупки определяется на основании одной из цифр личного номера. В итоге один человек за неделю может приобрести не более двух масок, но даже несмотря на это в первый день действия новой системы маски все равно очень быстро раскупили.

Количество инфицированных COVID-19 в Южной Корее превысило 6 тысяч человек

Достаточно неожиданно ситуация с коронавирусом приобрела характер дипломатического конфликта. Те или иные ограничения в отношении Южной Кореи ввели уже 102 страны, но официальный Сеул особенно сильно задели действия Токио. Вчера Япония заявила о прекращении действия безвизового режима с Кореей и введении обязательного двухнедельного карантина для всех, кто прибывает из Кореи. Сеул это сразу резко раскритиковал, а сегодня заявил о введении абсолютно зеркальных мер: действие безвизового режима с Японией прекращено, японцев в Корее ждет карантин, а вся Страна восходящего солнца объявлена территорией, которую МИД Кореи "не рекомендует посещать".

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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