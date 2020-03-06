В МИД напомнили о рекомендациях в связи с распространением коронавируса

Все ранее озвученные рекомендации в отношении коронавируса не потеряли актуальность и остаются в силе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В сложившихся условиях российским гражданам и туристам при планировании поездок в зарубежные государства следует учитывать ранее опубликованные рекомендации, а также следить за поступающими новыми вводными российских профильных ведомств", - сказала Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, необходимо избегать мест массового скопления людей, следовать правилам личной гигиены и при проявлении симптомов заболевания незамедлительно обращаться к врачам.

В ведомстве пообещали отслеживать ситуацию, а также поддерживать связь с российскими гражданами, находящимися за границей в районах распространения заболевания.