В правительстве распределены полномочия заместителей главы аппарата

В руководстве аппарата правительства распределили полномочия между заместителями вице-премьера, главы аппарата Дмитрия Григоренко.

Сам зампред правительства займется организацией работы аппарата, будет курировать реализацию основных направлений деятельности, правовое обеспечение и проектную деятельность Белого дома. Для этого он непосредственно координирует департамент правового обеспечения правительства и департамент организации проектной деятельности.

Его первый заместитель Валерий Сидоренко сконцентрирует в своих руках работу аппарата, связанную с разработкой основных направлений социально-экономического развития страны, финансовой, кредитной и денежной политикой, достижением национальных целей развития. В его ведении также находятся региональное развитие, включая приоритетные территории, поддержка малого и среднего предпринимательства, экспорта отечественной продукции, повышение инвестиционной привлекательности России.

Конкретные отрасли экономики - зона ответственности замглавы аппарата Алексея Уварова. Он будет координировать деятельность департамента промышленности, энергетики и транспорта, а также департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса.

Ольге Кривонос поручен блок социальных задач: демографическая и молодежная политики, здравоохранение, развитие общего, профессионального образования и науки, трудовые отношения.

Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации - заместителя руководителя аппарата правительства Игорь Боровков организует работу подразделений по вопросам выполнения государственной программы вооружения, государственного оборонного заказа, развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной промышленности; государственной политики в области военно-технического сотрудничества с другими странами; деятельности органов юстиции, взаимодействия с судебной властью и прокуратурой. Совершенствование уголовного, уголовно-процессуального и арбитражного законодательства тоже находится в сфере его полномочий.

Замглавы аппарата Леонид Левин займется регулированием культуры, искусства, кинематографии, авторского права, взаимодействием с религиозными организациями и творческими союзами. В его полномочия включены госполитика в сферах массовых коммуникаций и средств массовой информации, инновационная деятельность и связь. Левин будет отвечать за работу аппарата по развитию спорта и проведение особо значимых спортивных мероприятий.

Ольга Чепурина будет совершенствовать контрольно-надзорную деятельность, повышать эффективность полномочий федеральных и региональных органов исполнительной власти в рамках административной реформы, развивать систему государственных и муниципальных услуг.

На Илью Трунина возложена организация всей законопроектной деятельности, а также координация работы полномочных представителей правительства в обеих палатах парламента, Конституционном и Верховном судах.

Делопроизводство и организационно-технические вопросы вверены замглавы аппарата Светлане Андрющенко. Она курирует подготовку заседаний правительства, документационное обеспечение совещаний и других мероприятий премьер-министра Михаила Мишустина, разработку и внедрение программных средств делопроизводства в аппарате.

Большой блок международных вопросов отведен Эльмиру Тагирову. Он, в частности, ведет госполитику в сфере внешнеэкономической деятельности, интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничество с партнерами по СНГ, взаимодействие с Организацией экономического сотрудничества и развития. Тагирову даны полномочия для планирования и организации международных мероприятий с участием премьер-министра.

В обеспечение деятельности Михаила Мишустина включен замглавы аппарата правительства Александр Грибов. Он участвует в формировании графика публичных мероприятий премьера, организации поездок в регионы как самого председателя правительства, так и его заместителей. Грибову доверено взаимодействие руководства правительства с общественными объединениями, организация общественного обсуждения проектов решений правительства.

Наталья Савина не только заместитель главы аппарата, но и руководитель протокола председателя правительства. На нее возложено организационное обеспечение мероприятий премьера, взаимодействие с протокольными службами иностранных государств, формирование передовых групп, обеспечивающих визиты главы правительства в регионы и за рубеж.

Оценка работы правительства и его подразделений, министерств и ведомств, регионов во многом будет зависеть от Игоря Шевченко. Он организует в аппарате Белого дома контроль за исполнением поручений президента, премьер-министра, общий контроль национальных проектов. Шевченко будет курировать в правительстве кадровые вопросы.