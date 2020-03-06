В пресс-конференции примут участие:
- Аркадий Дворкович, президент ФИДЕ;
- Анатолий Карпов, многократный чемпион мира по шахматам, Председатель Попечительского Совета Федерации шахмат Свердловской области, депутат Госдумы;
- Кирилл Алексеенко, участник турнира гроссмейстер;
- Альберт Степанян, директор турнира (Екатеринбург).
Турнир претендентов на мировую шахматную корону пройдет с 16-го марта по 5-е апреля в Екатеринбурге. Это самое крупное соревнование шахматистов в этом году в нашей стране. Победитель получит право побороться за мировую корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Среди участников турнира - три россиянина: гроссмейстеры Александр Грищук, Ян Непомнящий и дебютант Кирилл Алексеенко.
Одновременно с турниром претендентов-2020 пройдет немало мероприятий, главное из которых Международный Детский шахматный турнир на призы Анатолия Карпова.
По завершении пресс-конференции все журналисты приглашаются на фуршет.