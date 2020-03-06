В преддверии турнира претендентов - 2020 в медиацентре "Российской газеты" 12 марта (четверг) в 12:00 состоится пресс-конференция представителей Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В пресс-конференции примут участие:

- Аркадий Дворкович, президент ФИДЕ;

- Анатолий Карпов, многократный чемпион мира по шахматам, Председатель Попечительского Совета Федерации шахмат Свердловской области, депутат Госдумы;

- Кирилл Алексеенко, участник турнира гроссмейстер;

- Альберт Степанян, директор турнира (Екатеринбург).

Турнир претендентов на мировую шахматную корону пройдет с 16-го марта по 5-е апреля в Екатеринбурге. Это самое крупное соревнование шахматистов в этом году в нашей стране. Победитель получит право побороться за мировую корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Среди участников турнира - три россиянина: гроссмейстеры Александр Грищук, Ян Непомнящий и дебютант Кирилл Алексеенко.

Одновременно с турниром претендентов-2020 пройдет немало мероприятий, главное из которых Международный Детский шахматный турнир на призы Анатолия Карпова.

По завершении пресс-конференции все журналисты приглашаются на фуршет.