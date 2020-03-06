В Роскачестве рассказали, как выбрать лучший букет к 8 Марта

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать хорошие цветы к празднику.

Рекомендация номер один - лучше отказаться от приобретения готовых букетов и корзин, а выбрать цветы самому или попросить составить композицию при вас.

Второе. Отдавайте предпочтение бутонам и полураспустившимся цветам. Бутоны не должны быть желтоватыми, а у полураспустившихся цветов не должно быть пыльцы на тычинках. Свежий бутон - гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних полос и пятен, не стянутый резинкой и не закреплённый скотчем.

Третье. Обратите внимание на стебли. Они должны быть мясистыми, упругими без внешних повреждений и пятен. Срез должен быть светлым, влажным, без постороннего запаха. Если он пожелтел или почернел, значит, цветок срезали давно, и он долго был без воды.

Что касается хранения, не забывайте, что перепады температуры вредны для цветов, так что если они побыли на морозе, надо дать им привыкнуть к новому месту в прохладе, например, в коридоре или подъезде. Потом нужно обновить срез, поставить цветы в воду.

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