В России упали цены на Xiaomi, Huawei и другие китайские смартфоны

Накануне весенних праздников китайские производители объявили об официальном снижении цен на свою продукцию для российских покупателей. Снижение цен затронуло гаджеты Xiaomi, Huawei, Vivo и другие.

Vivo в рамках акции предлагает скидку в размере 3000 рублей на смартфон V17. Аппарат с квадрокамерой, NFC, экраном 6,38 дюйма и подэкранным сканером стоит 20 тысяч вместо 23. Также со скидкой предлагаются модели V17 Neo и Y19.

Xiaomi на своем официальном сайтие предлагает со скидкой смартфоны Redmi Note 8T (модели на 3/32 и 4/128 Гб стоят 10990 и 14990 рублей), Mi Note 10, Redmi 8A, Redmi Note 8 Pro, Mi 9, Redmi Note 7, Mi 9T Pro, Redmi 7A, Redmi 8, Mi Note 10 Pro, Mi 9 Lite, Mi A3, Mi 9T. Кроме того, скидки распространяются на телевизоры - Mi TV 4A 32'' и Mi TV 4S 55''.

Huawei на своем российском сайте снизила цены на ряд моделей, включая P30 Pro, P30, P30 Lite, а также на ноутбуки, планшеты, часы, наушники и фитнес-браслеты.