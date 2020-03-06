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06.03.2020 13:55
Рубрика: Происшествия

В России введут запрет на производство и перепродажу списанного оружия

Текст: Михаил Фалалеев (Иван Петров)
О законодательных изменениях в части оборота оружия в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.
Фото: Пресс-служба Росгвардии Фото: Пресс-служба Росгвардии
Фото: Пресс-служба Росгвардии

По его словам, каждый случай применения в стране зарегистрированного оружия, тщательно разбирается специалистами ведомства. "После нападения так называемого "керченского стрелка" мы провели большую работу по ревизии законодательства, регулирующего оборот оружия, проанализировали состояние деятельности наших подразделений лицензионно-разрешительной работы. По итогам проведенных консультаций с парламентариями, коллегами из взаимодействующих структур, а также представителями профессионального сообщества подготовлен пакет законопроектов, содержащих конкретные меры по повышению эффективности контроля в области оборота оружия", - рассказал глава силового ведомства.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В частности, по словам Виктора Золотова, планируется установить практически полный запрет на производство списанного оружия, а также на его перепродажу и дарение. "Вводятся нормы, запрещающие хранение принадлежащего юридическим лицам оружия в местах, не оборудованных охранной сигнализацией, а для граждан установка сигнализации понадобится, если количество находящегося во владении огнестрельного оружия превысит пять единиц. Исключение делается только лицам, для которых охота является средством обеспечения ведения традиционного образа жизни", - рассказал директор Росгвардии.

Полностью интервью директора Росгвардии Виктора Золотова читайте в номере "РГ" за 10.03.2020.

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