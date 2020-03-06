В Швейцарии сообщили о первом умершем от коронавируса

Первый случай смерти от заболевания, вызванного новым коронавирусом, зарегистрирован в Швейцарии. Скончалась 74-летняя женщина, находившаяся с третьего марта на лечении в больнице кантона Во в Лозанне, сообщили местные власти.

"Рано утром в четверг врач констатировал в больнице смерть пациентки, находившейся в тяжелом состоянии", - цитирует ТАСС заявление. Отмечается, что женщина также страдала болезнью сердца.

Власти кантона Во призвали граждан, особенно лиц старше 65 лет, избегать посещения мест с большим скоплением людей. Подчеркивается, что в группе риска те, кто страдают от повышенного давления, диабета, сердечно-сосудистых и хронических респираторных заболеваний.

По последним данным, в Швейцарии зарегистрировано 58 подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом, в 14 из 26 кантонах и полукантонах страны.