В Ватикане заявили о первом случае заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом в пятницу официально выявлен в Ватикане, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Сегодня было прервано оказание всех медицинских услуг в амбулатории Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана для санитарной обработки помещений после выявления случая заражения коронавирусом у одного из пациентов накануне", - отметил Бруни. По его словам, администрация папского города-государства передает всю информацию заинтересованным ведомствам в Италии, а также уже осуществляет предусмотренный протокол по карантину.

Тревожное известие пришло на фоне сообщений о стремительном распространении коронавируса в Италии. Число только подтвержденных случаев заражения на этой неделе вплотную приблизилось к 4 тысячам человек, умерли 148 пациентов.