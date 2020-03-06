В ВОЗ советуют не надеяться, что коронавирус ослабнет летом

Расчеты на то, что эпидемия коронавируса сама собой пойдет на спад летом, ошибочны, считают во Всемирной организации здравоохранения. По пессимистическим прогнозам врачей, болезнь продолжит распространяться.

"Нам пока что не известно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях, - передает "Интерфакс" слова исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана. - Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться".

Лето, по мнению чиновника ВОЗ, не станет помехой распространения вируса.

"Это ложная надежда - полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время, - признал Райан.- Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет".

Напомним, что на 6 марта по всему миру официально выявлено более 100 тысяч зараженных и более 3,4 тысячи человек скончались от вируса.