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06.03.2020 19:37
Рубрика: Спорт

Валиева установила рекорд юниорских ЧМ в короткой программе

Текст: Максим Домчев
После короткой программы в соревнованиях одиночниц на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию лидирует россиянка Камила Валиева.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Соревнования проходят в Таллине. В пятницу в борьбу за награды вступили девушки, представившие на суд арбитров короткую программу.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Валиева и Самсонов выиграли юниорский ЧР по фигурному катанию

Лучший результат показала представительница России Камила Валиева. Ее выступление было оценено в 74,92 балла. Это новое высшее достижение. Прежний рекорд Валиевой равнялся 73,56 балла.

Второй результат у представительницы Южной Кореи Ли Хэ Ин - 70,08 балла. Совсем немного ей уступила еще одна россиянка Дарья Усачева, получившая за свое выступление 68,45 балла. Третья фигуристка из России Майя Хромых заняла пятое место - 66,78 балла.

Обладательницы медалей определятся в субботу, когда спортсменки представят произвольную программу.

Спорт Фигурное катание

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