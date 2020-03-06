Валиева установила рекорд юниорских ЧМ в короткой программе

После короткой программы в соревнованиях одиночниц на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию лидирует россиянка Камила Валиева.

Соревнования проходят в Таллине. В пятницу в борьбу за награды вступили девушки, представившие на суд арбитров короткую программу.

Лучший результат показала представительница России Камила Валиева. Ее выступление было оценено в 74,92 балла. Это новое высшее достижение. Прежний рекорд Валиевой равнялся 73,56 балла.

Второй результат у представительницы Южной Кореи Ли Хэ Ин - 70,08 балла. Совсем немного ей уступила еще одна россиянка Дарья Усачева, получившая за свое выступление 68,45 балла. Третья фигуристка из России Майя Хромых заняла пятое место - 66,78 балла.

Обладательницы медалей определятся в субботу, когда спортсменки представят произвольную программу.