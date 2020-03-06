Во Франции из больниц украли 11 тысяч медицинских масок

На фоне страхов перед коронавирусом за последний месяц из больниц Парижа и пригородов похищено в общей сложности 11 тысяч медицинских масок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление центра здравоохранения столичного региона Иль-де-Франс, в подчинении которого находятся почти полсотни стационаров.

В организации подчеркнули, что речь идет нескольких инцидентах. Проверка показала, что только в минувшие выходные из больницы Биша в 18-м округе Парижа неизвестные украли 2 тысячи одноразовых средств личной защиты.

За последнее время в Пятой республике наблюдается резкое увеличение спроса на противовирусные препараты и медицинские маски в аптеках. По мнению местных аналитиков, рост продаж напрямую связан с информационным ажиотажем вокруг стремительного распространения коронавируса в Евросоюзе.