Вышел первый трейлер Amnesia: Rebirth - продолжения культового хоррора

Frictional Games - короли хоррора от мира игровой индустрии - спустя 10 лет после выхода Amnesia: The Dark Descent анонсировали продолжение своей главной серии ужастиков и представили первый трейлер Amnesia: Rebirth.

В угоду современным трендам играть в этот раз предстоит за женского персонажа по имени Таси Трианон, которая очнулась где-то в пустыне Алжира и вынуждена собирать по кусочкам воспоминания о своем прошлом.

По заявлению разработчиков, вместе с ней геймерам предстоит отправиться в мучительное путешествие через опустошение и отчаяние, превозмогая личный ужас и боль, одновременно исследуя пределы человеческой жизнестойкости.

Датой выхода Amnesia: Rebirth называется осень 2020 года. Целевые платформы пока не называются, но в Steam у проекта уже есть страница для добавления в список желаемого.