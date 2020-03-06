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Вышел первый трейлер Amnesia: Rebirth - продолжения культового хоррора

Текст:   Богдан Бобров
06.03.2020,  
17:05
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Frictional Games - короли хоррора от мира игровой индустрии - спустя 10 лет после выхода Amnesia: The Dark Descent анонсировали продолжение своей главной серии ужастиков и представили первый трейлер Amnesia: Rebirth.

В угоду современным трендам играть в этот раз предстоит за женского персонажа по имени Таси Трианон, которая очнулась где-то в пустыне Алжира и вынуждена собирать по кусочкам воспоминания о своем прошлом.

По заявлению разработчиков, вместе с ней геймерам предстоит отправиться в мучительное путешествие через опустошение и отчаяние, превозмогая личный ужас и боль, одновременно исследуя пределы человеческой жизнестойкости.

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Датой выхода Amnesia: Rebirth называется осень 2020 года. Целевые платформы пока не называются, но в Steam у проекта уже есть страница для добавления в список желаемого.

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