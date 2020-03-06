Xiaomi выпустила Android 10 для недорогого прошлогоднего смартфона

Обладатели выпущенного в феврале 2019 года смартфона Redmi Note 7 Pro начали получать обновление MIUI, базирующееся на свежей версии операционной системы Android 10.

Смартфон Redmi Note 7 Pro. Фото: Xiaomi

Смартфон поставлялся с девятой версией "зеленого робота", и вот наступило время обновиться, пишет Gizchina. Апдейт имеет номер 20.3.4 и содержит патч безопасности Android от первого февраля 2020 года.

Размер обновления составляет около 2,1 гигабайта, однако нужно иметь в виду, что речь идет о бета-версии, поэтому некоторые функции могут работать нестабильно.

Скачать прошивку могут пользователи из Китая, поэтому сервисов Google в ней нет. Однако, как пишут инсайдеры, стабильный релиз для стран Европы не за горами.

В России цены на Redmi Note 7 Pro в комплектации 6/128 Гб начинаются от 12600 рублей. Однако у него есть преемник - Note 8 Pro, а 12 марта будет представлена модель Note 9 Pro. Правда, стоить она будет раза в полтора дороже.