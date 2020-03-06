Захарова обвинила Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

В Нидерландах в преддверии заседания по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе развернулась широкомасштабная медийная кампания с целью оказать давление на участников судебного процесса. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, местные СМИ намеренно обходят многие острые вопросы, имеющие прямое отношение к данной трагедии.

"Медийная кампания набирает просто невиданные обороты. Она отличается обвинительным уклоном в адрес России, что вообще недопустимо, ее граждан", - констатировала Захарова.

По ее словам, делается все, чтобы скрыть имеющиеся пробелы в доказательной базе и завуалировать подтасовку фактов под заранее выбранную версию. В частности, игнорируется и переданный Россией значительный массив информации об обстоятельствах произошедшего. "Мы квалифицируем как грубую попытку давления на суд", - подчеркнула Захарова.