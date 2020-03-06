Зеленский пригрозил выйти из "нормандского формата" переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил через год в одностороннем порядке выйти из "нормандского формата" переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе (Украина, Россия, Германия, Франция - примечание "РГ"). Как завил украинский лидер газете The Guardian, это произойдет, если не будет "подвижек" со стороны Москвы.

"Часы тикают. Правительство может потратить год на все соглашение, после чего оно должно быть воплощено в жизнь. Тратить на это больше времени запрещено", - констатировал Зеленский. В пятницу издание разместило на своем сайте выдержки из его интервью. По словам президента Незалежной, главным препятствием для достижения прогресса является "отсутствие у России политической воли".

Ранее Зеленский уже неоднократно выказывался в пользу изменения существующего формата международных переговоров по ситуации в Донбассе, против чего решительно выступает Москва.