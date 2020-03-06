Женщины на службе в МЧС: пожарный дознаватель и начальница отдела безопасности на водных объектах

Надежда Ершова и Татьяна Савельева много лет отдали службе в МЧС. Надежда возглавляет отдел по обеспечению безопасности людей на водных объектах Москвы, а Татьяна трудится пожарным дознавателем.

Обе в своей профессии пошли по стопам своих отцов. Папа Надежды прослужил во флоте больше 30 лет и сумел привить любовь дочери к водной стихии и водному транспорту. Сейчас она больше занимается работой, связанной с правовыми актами и другими документами. Но иногда, как и раньше, выбирается в рейды по водным объектам.

Отец Татьяны Савельевой всю жизнь прослужил в Государственном пожарном надзоре. Татьяна не сразу пришла к своей профессии. Сначала она хотела быть просто адвокатом, но, отучившись в юридическом институте, поняла, что работа пожарным дознавателем - именно то, о чем она мечтала. По сути, это работа следователя, когда приходится подчас распутывать сложные дела и выяснять истинные причины происшедшего, которые не всегда очевидны.