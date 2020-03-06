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Рубрика: Экономика

Женщины уходят в IT и открывают собственный бизнес

Текст: Елена Манукиян
Женщин все больше привлекает занятость в технологическом секторе. В числе популярных профессий - системный администратор, разработчик программного обеспечения и web-дизайнер.
Фото: photoxpress Фото: photoxpress
Фото: photoxpress

Доля женщин в IT-сфере уже сегодня составляет 30%, показало исследование, проведенное Московским отделением общественной организации "Опоры России" совместно с информационно-аналитической компанией "Амплуа".

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Помимо IT-сферы наиболее благоприятными сферами деятельности они также считают менеджмент, образование, здравоохранение, бухгалтерию и маркетинг, но в выборе работы руководствуются, прежде всего, уровнем заработной платы, а также возможностью карьерного роста.

Как отмечает управляющий партнер компании "Амплуа" Наталья Толстая, "для женщин стали доступны те сферы труда, в которых раньше они были представлены скорее эпизодически. С одной стороны, это говорит о том, что компании готовы принимать на работу квалифицированных специалистов независимо от половой принадлежности, с другой - сами женщины не боятся осваивать более сложные инженерные профессии, то есть произошел перелом в сознании и уход от стереотипов".

Впрочем, если карьерные амбиции прекрасному полу всё чаще удается реализовать, что отметили более 34% респондентов, то оплата труда российских женщин, по подсчетам Института экономики РАН, остается ниже, чем у мужчин в среднем на 27%. В Москве разница намного меньше - всего 11%.

Фото: РИА Новости
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Эксперт компании PwC в Великобритании Цзин Тео считает, что "повышение уровня занятости женщин и сокращение гендерного неравенства в оплате труда сулит колоссальные экономические выгоды, в частности, в странах ОЭСР может способствовать росту ВВП на 6 трлн долларов". Наиболее широко экономические права и возможности женщин сегодня представлены в Исландии, Швеции и Словении.

Помимо прочего, не только на Западе, но и в России прослеживается тренд на женское предпринимательство. Причем, очень часто отсутствие профильного образования не мешает бизнес-леди развиваться. Чаще стартапы запускают мамы в декрете. По мнению эксперта по вопросам женского предпринимательства МГО "Опоры России" Елены Красновой, у женщин, которые открывают собственное дело, совсем не финансовая мотивация. "Для них важнее собственное время, которое они не готовы просиживать в офисе", - прокомментировала она.

Экономика Работа Занятость

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