Альфа-банк заблокировал карты россиян

Утром 7 марта некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались на невозможность проведения операций по картам.

Также банковские карты перестали отображаться в мобильном приложении Альфа-банка. Сообщения о проблемах стали появляться, в частности, в социальной сети ВКонтакте.

Никаких уведомлений о блокировке карт клиенты банка заранее не получали. Отреагировав на сообщения в соцсетях, в банке сообщили, что блокировка вызвана компрометацией некоторых карт. Проще говоря, произошла утечка данных об их владельцах.

Позже в пресс-службе Альфа-банка сообщили, что информация о компрометации проверена, угрозы средствам клиентов в данный момент нет.

"Блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены", - заявили в банке.