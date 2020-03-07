Apple перешла на дистанционный режим работы из-за коронавируса

В Apple решили распустить по домам 12 тысяч сотрудников штаб-квартиры в Купертино. Из-за коронавируса им предложено работать дистанционно из дома.

Как уточняет Reuters, в округе Санта-Клара, где находится штаб-квартира, уже зарегистрировано 20 случаев заболевания. Ранее власти округа рекомендовали крупным компаниям рассмотреть вопрос о переводе сотрудников на удаленную работу, либо найти другие способы ограничения тесного контакта.

По данным издания, в прошлом месяце Apple заявила, что распространение вируса в Китае приведет к тому, что компания не достигнет плановых показателей за первый квартал 2020 года. Это может привести к дефициту iPhone на рынке.