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Apple перешла на дистанционный режим работы из-за коронавируса

Текст:   Виктория Чернышева
07.03.2020,  
10:59
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

В Apple решили распустить по домам 12 тысяч сотрудников штаб-квартиры в Купертино. Из-за коронавируса им предложено работать дистанционно из дома.

Как уточняет Reuters, в округе Санта-Клара, где находится штаб-квартира, уже зарегистрировано 20 случаев заболевания. Ранее власти округа рекомендовали крупным компаниям рассмотреть вопрос о переводе сотрудников на удаленную работу, либо найти другие способы ограничения тесного контакта.

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По данным издания, в прошлом месяце Apple заявила, что распространение вируса в Китае приведет к тому, что компания не достигнет плановых показателей за первый квартал 2020 года. Это может привести к дефициту iPhone на рынке.

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