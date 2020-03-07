Боец ММА Мирзаев проиграл в Казахстане, у него сломана челюсть

В Казахстане прошел турнир ММА, который проводила организация Absolute Championship Akhmat в котором принимал участие известный боец Расул Мирзаев. Он проиграл свой поединок и получил тяжелую травму.

Главным событием вечера стал бой между россиянином Шамилем Шахбулатовым и бразильцем Даниэлем Жубилео. В пятираундовом поединке победу отпраздновал спортсмен из Бразилии, завоевавший вакантный титул.

Вторым по значимости стал бой между россиянином Расулом Мирзаевым и Арманом Оспановым из Казахстана. Поединок не продлился и раунда, но подарил болельщикам немало ярких впечатлений.

Начало осталось за казахстанским спортсменом, который несколько раз попал в соперника, но затем Мирзаеву удалось пробить точно и сильно, в результате чего Оспанов оказался на полу, но смог подняться. Россиянин ринулся добивать противника и пропустил сильный встречный удар. Вскоре казахстанский боец сумел еще раз попасть и Мирзаев оказался в горизонтальном положении. Оспанов ринулся добивать соперника, и рефери пришлось остановить бой.

Как стало известно ТАСС, Мирзаев, для которого поражение стало третьим в 21 поединке, в этом поединке получил двойной перелом челюсти.