Борясь с эпидемией под руководством Си Цзиньпина, народ КНР встречает весну

На протяжении более месяца Си Цзиньпин лично контролировал ситуацию. Под его руководством весь народ ведет борьбу с заболеванием. Недавно Си Цзиньпин посетил два научных учреждения в Пекине и лично проинспектировал, как идут исследования вызванной коронавирусом нового типа (COVID-19) пневмонии, а также работа по диагностике и лечению этой болезни. Ознакомившись с результатами исследований и применением вакцин, антител, лекарств и экспресс-тестов, Си Цзиньпин призвал координировать силы для изучения основных источников вируса и путей его распространения. Он призвал использовать ключевые технологии для проведения эпидемиологических исследований и разработки наборов для тестирования нового типа, а также повысить точность и эффективность скрининга. В настоящее время коронавирус продолжает быстро распространяться, несмотря на все принимаемые меры. К 6 марта случаи заражения зарегистрировали уже более чем в 90 странах. Число инфицированных превысило 100 тысяч человек. Когда страны и регионы мира прилагают усилия по предотвращению и контролю эпидемии, Китай практическими действиями продемонстрировал свою высокую ответственность за глобальную безопасность общественного здравоохранения.

5 марта на пресс-конференции ВОЗ генеральный директор Тедрос Гебрейесус рассказал о своей поездке в Китай, упомянув меры китайского правительства по профилактике и контролю нового коронавируса. Он вновь высоко оценил политические преимущества Китая, которые, по его мнению, четко отражаются в предпринятых противоэпидемических мерах.

Под сильным и эффективным руководством лидера КНР были достигнуты отличные результаты в борьбе с эпидемией, продемонстрировано преимущество государственного строя, предприняты строгие профилактические меры. Несмотря на все еще существующую угрозу эпидемии в глобальном масштабе, Китаю удалось вселить надежду в победу над заболеванием. По состоянию на 5 марта в 30 провинциях страны, не считая Хубэй, из больниц выписаны 11760 пациентов после выздоровления - это 90 процентов излечившихся от опасной болезни.

То, что китайское правительство инвестировало огромную сумму в здравоохранение, позволило спасти десятки тысяч жизней, пишется в статье, опубликованной 6 марта в последнем номере известного и авторитетного медицинского журнала "Ланцет" (The Lancet). Китай принял самые смелые, гибкие и активные в истории противоэпидемические меры, говорится в статье. Скорость, масштаб и эффективность, демонстрируемые в борьбе с эпидемией, в полной мере показали преимущества социалистического строя, считают руководители многих стран и регионов мира.

Деятельность Китая по предотвращению эпидемий и борьбе с ними демонстрирует открытость и прозрачность предоставления информации, а также принятия научно обоснованных противоэпидемических мер в соответствии с законом. Об этих принципах неоднократно говорил председатель КНР Си Цзиньпин, участвуя в заседаниях и в инспекционных поездках по стране.

Указания и распоряжения Си Цзиньпина по принятию противоэпидемических мер являются практическим руководством по модернизации национальной системы управления Китая. Они воодушевляют народ всей страны на полную победу над новым коронавирусом и демонстрируют мощные преимущества китайской политической системы.

За 70 лет с момента образования КНР под руководством Коммунистической партии Китая народ, преодолев всевозможные препятствия, добился великих результатов в развитии национальной экономики. Сегодня, когда эпидемия идет на спад, китайский народ полон уверенности в окончательной победе над ней.