Брата Димитра Бербатова задержали за распространение наркотиков

Брата бывшей звезды футбольных клубов "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур" Димитра Бербатова, Асена, арестовали в болгарском Благоевграде.

Как сообщает BGNES, Асен вместе со своим подельником задержаны на 72 часа. Им инкриминируется незаконное хранение и распространение в публичном месте тяжелых наркотических веществ.

В настоящее время принимается решение о строгости наказания обвиняемых.

Осенью 2012 года Асен Бербатов уже проходил по делу о наркотиках. В тот раз в его автомобиле было обнаружено 20 граммов кокаина. Тогда брат одного из лучших футболистов в истории Болгарии отделался условным приговором.