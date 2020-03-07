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07.03.2020 17:59
Рубрика: Спорт

Брата Димитра Бербатова задержали за распространение наркотиков

Текст: Александр Гацак ( София)

Брата бывшей звезды футбольных клубов "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур" Димитра Бербатова, Асена, арестовали в болгарском Благоевграде.

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Как сообщает BGNES, Асен вместе со своим подельником задержаны на 72 часа. Им инкриминируется незаконное хранение и распространение в публичном месте тяжелых наркотических веществ.

В настоящее время принимается решение о строгости наказания обвиняемых.

Осенью 2012 года Асен Бербатов уже проходил по делу о наркотиках. В тот раз в его автомобиле было обнаружено 20 граммов кокаина. Тогда брат одного из лучших футболистов в истории Болгарии отделался условным приговором.

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