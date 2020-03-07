Чемпионат мира по хоккею среди женщин отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею среди женщин, который должен был пройти в Канаде с 31 марта по 10 апреля, отменен из-за распространения коронавируса.

Матчи турнира должны были пройти в двух городах - Галифакс и Труро. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса в Канаде Международная федерация хоккея приняла решение отменить этот турнир.

"У нас были обсуждения с Федерацией хоккея Канады. Там должна была выступать сборная Японии, и мы решили, что слишком рискованно проводить этот турнир, поэтому приняли решение о его отмене. Мы обсуждали, можем ли мы провести его в следующем году, но пока конкретных решений нет", - передает ТАСС президента IIHF Рене Фазеля.

Помимо этого IIHF приняла решение также отменить все женские международные турниры. Среди них оказался чемпионат мира во втором дивизионе, который должен был пройти во Франции.

Судьба мужского чемпионата мира, который в этом году должен пройти в Швейцарии, пока окончательно не ясна. При этом IIHF одним из вариантов рассматривала перенос турнира в Сочи.

"Мы надеемся, что все пройдет, как и было запланировано", - сказал Фазель.