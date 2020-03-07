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07.03.2020 21:51
Рубрика: Спорт

Чемпионат мира по хоккею среди женщин отменен из-за коронавируса

Текст: Максим Домчев

Чемпионат мира по хоккею среди женщин, который должен был пройти в Канаде с 31 марта по 10 апреля, отменен из-за распространения коронавируса.

Фото: kinopoisk.ru
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Матчи турнира должны были пройти в двух городах - Галифакс и Труро. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса в Канаде Международная федерация хоккея приняла решение отменить этот турнир.

"У нас были обсуждения с Федерацией хоккея Канады. Там должна была выступать сборная Японии, и мы решили, что слишком рискованно проводить этот турнир, поэтому приняли решение о его отмене. Мы обсуждали, можем ли мы провести его в следующем году, но пока конкретных решений нет", - передает ТАСС президента IIHF Рене Фазеля.

Фото: AP Photo
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Помимо этого IIHF приняла решение также отменить все женские международные турниры. Среди них оказался чемпионат мира во втором дивизионе, который должен был пройти во Франции.

Судьба мужского чемпионата мира, который в этом году должен пройти в Швейцарии, пока окончательно не ясна. При этом IIHF одним из вариантов рассматривала перенос турнира в Сочи.

"Мы надеемся, что все пройдет, как и было запланировано", - сказал Фазель.

Спорт Хоккей Чемпионат мира

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