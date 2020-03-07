Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек

Новым коронавирусом в мире заразилось более 100 тысяч человек, сообщает ВОЗ.

На данный момент всего в мире зарегистрировано 101828 случаев заражения новым коронавирусом, следует из представленных на сайте ВОЗ постоянно обновляемых данных. Число смертельных исходов заболевания достигло 3483.

Как отмечает South China Morning Post, в материковом Китае в субботу, 7 марта, впервые с 18 января было зарегистрировано менее 100 новых случаев заболеваний.

Распространение нового коронавируса началось в декабре в китайском Ухане. Затем инфекция распространилась в другие страны мира. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Вирусу было присвоено официальное название COVID-19.