Число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 200 человек

В Британии число подтвержденных случаев инфекции коронавирусом увеличилось на 43 и достигло 206 человек. От болезни умерли два пациента, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения.

Главный медицинский эксперт Англии профессор Крис Уитти полагает, что вспышка коронавируса "достигнет пика через два-три месяца". После этого потребуется еще несколько месяцев для снижения уровня инфекции.

Правительство ожидает, что пик заболевания наступит в летнее время при ослаблении зимнего давления на людей и увеличения сопротивления организма, указал ученый в ходе выступления с докладом перед комитетом по здравоохранению и социальному обеспечению.

Между тем по данным университета Джона Хопкинса, в мире было подтверждено более 93 000 случаев заболевания коронавирусом, из которых 80 270 - в материковом Китае.