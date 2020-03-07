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07.03.2020 17:18
Рубрика: Спорт

Дубль Деспотовича принес "Оренбургу" победу над "Арсеналом"

Текст: Максим Домчев
"Оренбург" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу обыграл "Арсенал" - 2:0.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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В стартовом матче тура РПЛ "Оренбург" принимал тульский "Арсенал". Хозяева поля находились в опасной зоне, в нижней части турнирной таблицы, и им нужна была победа.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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В первом тайме хозяева играли чуть активнее, но гол стал следствием ошибки гостей. Защитник отдал передачу вратарю Михаилу Левашову, который немного завозился с мячом и Джордже Деспотович сумел использовать ошибку и открыть счет в матче.

Во втором тайме гости остались вдесятером после того, как на 75-й минуте встречи Роберт Бауэр получил вторую желтую карточку в матче. А спустя всего две минуты Деспотович сумел оформить дубль, принеся команде столь нужную победу.

"Арсенал" после этого матча пока сохранил шестое место с 28-ю набранными очками. "Оренбург" смог выиграть впервые за пять туров и с 23 очками поднялся на 11-ю позицию.

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