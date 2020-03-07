Дубль Деспотовича принес "Оренбургу" победу над "Арсеналом"

"Оренбург" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу обыграл "Арсенал" - 2:0.

В стартовом матче тура РПЛ "Оренбург" принимал тульский "Арсенал". Хозяева поля находились в опасной зоне, в нижней части турнирной таблицы, и им нужна была победа.

В первом тайме хозяева играли чуть активнее, но гол стал следствием ошибки гостей. Защитник отдал передачу вратарю Михаилу Левашову, который немного завозился с мячом и Джордже Деспотович сумел использовать ошибку и открыть счет в матче.

Во втором тайме гости остались вдесятером после того, как на 75-й минуте встречи Роберт Бауэр получил вторую желтую карточку в матче. А спустя всего две минуты Деспотович сумел оформить дубль, принеся команде столь нужную победу.

"Арсенал" после этого матча пока сохранил шестое место с 28-ю набранными очками. "Оренбург" смог выиграть впервые за пять туров и с 23 очками поднялся на 11-ю позицию.