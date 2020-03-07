Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Российский боец Хабиб Нурмагомедов ответил на провокации американца Тони Фергюсона, пнув его чемпионский пояс во время дуэли взглядов.

Во время сближения спортсмены вступили в словесную перепалку. Фергюсон, который ранее владел чемпионским поясом легкого дивизиона, положил трофей на пол. После очередного обмена фразами Хабиб пнул пояс оппонента. Бойцов развели в разные стороны.

Напомним, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке. В преддверии боя спортсмены приняли участие в пресс-конференции, завершившейся дуэлью взглядов.

Хабиб является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В его активе 28 побед в 28 поединках в карьере. Что касается Фергюсона, то он идет первым в рейтинге дивизиона. Американец одержал 25 побед и потерпел три поражения.