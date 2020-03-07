Новости

ВОЗ: Корнавирусом в мире заразились более 98 тысяч человек 04:06
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов 03:53
Крупный пожар произошел в школе бокса в Химках 03:13
WSJ: Племянника и брата саудовского короля подозревают в госизмене 02:45
Коронавирус обнаружен у 21 человека с лайнера Grand Princess у берегов США 02:28
Трамп подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией 02:07
Власти Москвы назвали рейсы, которыми летели заболевшие коронавирусом 01:41
В Дубае открывается музей российской культуры "Матрешка" 00:00
В ВОЗ советуют не надеяться, что коронавирус ослабнет летом 06.03.2020
"Спартак" одержал волевую победу над "Динамо", уступая 0:3 06.03.2020
Число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 613 06.03.2020
Зеленский пригрозил выйти из "нормандского формата" переговоров по Донбассу 06.03.2020
Небензя: Соглашение о прекращении огня в Идлибе в целом выполняется 06.03.2020
Первым замминистра транспорта назначен Александр Нерадько 06.03.2020
Во Франции из больниц украли 11 тысяч медицинских масок 06.03.2020
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии 06.03.2020
Чем привлекает социальный портрет белорусской женщины 06.03.2020
Путин сообщил по телефону Асаду о договоренностях с Эрдоганом 06.03.2020
Собянин уволил главу департамента экономической политики и развития 06.03.2020
Первый канал покажет чемпионат мира по фигурному катанию 06.03.2020
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел 06.03.2020
Из-за коронавируса отменили около 400 крупных международных событий 06.03.2020
Первый вице-премьер Андрей Белоусов получил еще одну должность 06.03.2020
Умер рекордсмен по количеству побед в Кубке Стэнли 06.03.2020
В Уфе сел "заминированный" пассажирский самолет 06.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
07.03.2020 03:53
Рубрика: Спорт

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Текст: Артур Нанян
Фото: sportrecs.com Фото: sportrecs.com
Фото: sportrecs.com

Российский боец Хабиб Нурмагомедов ответил на провокации американца Тони Фергюсона, пнув его чемпионский пояс во время дуэли взглядов.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Нурмагомедов возглавил рейтинг бойцов ММА

Во время сближения спортсмены вступили в словесную перепалку. Фергюсон, который ранее владел чемпионским поясом легкого дивизиона, положил трофей на пол. После очередного обмена фразами Хабиб пнул пояс оппонента. Бойцов развели в разные стороны.

Напомним, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке. В преддверии боя спортсмены приняли участие в пресс-конференции, завершившейся дуэлью взглядов.

Хабиб является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В его активе 28 побед в 28 поединках в карьере. Что касается Фергюсона, то он идет первым в рейтинге дивизиона. Американец одержал 25 побед и потерпел три поражения.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

Главное сегодня

Соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ развалилось
Из-за коронавируса отменили около 400 крупных международных событий
Захарова обвинила Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
Курс доллара поднялся выше 68 рублей, курс евро превысил 77 рублей
Китай ответил на предложение Трампа присоединиться к переговорам по разоружению
Фигурное катание
Фигурное катание
Медведева: Не стала бы менять прошлое, хотя совершила много ошибок
Возвращение
Возвращение
Кокорин забил первый мяч в официальном матче после выхода из тюрьмы