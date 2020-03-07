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07.03.2020 20:56
Рубрика: Спорт

"Химки" обыграли "Фенербахче" в баскетбольной Евролиге

Текст: Илья Трисвятский
Общие итоги 28-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги для российских клубов таковы: ЦСКА досрочно гарантировал себе выход в четвертьфинал, "Химки" благодаря домашней победе над турецким "Фенербахче" немного укрепились в зоне попадания в плей-офф, питерский "Зенит" так и остался в незавидной роли аутсайдера.

ЦСКА на выезде разгромил греческий "Панатинаикос" (97:66), одержал 19-ю победу, гарантировал выход в четвертьфинал, но с преимуществом своей площадки в предстоящей серии плей-офф пока ничего не ясно. Армейцы на заветном четвертом месте, но у главного на данный момент конкурента "красно-синих" израильского "Маккаби" (Тель-Авив) хоть и пятая строчка в таблице, однако тоже 19 выигрышей. Здесь вся борьба впереди.

Питерский "Зенит" дома в овертайме дожал литовский "Жальгирис" - 76:75. Жаль, в таблице ничего не поменялось. Команда с берегов Невы - на самой нижней, 18-й по счету строчке. Правда, и здесь на оставшиеся шесть туров интриги хватит. Главный вопрос: кто в итоге будет последним? У "Зенита" и немецкой "Баварии" по 8 побед, у другого представителя германской бундеслиги "Альбы" (Берлин) - 9 выигрышей.

Фото: www.bcsamara.com
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И все же самое интересное пока происходит вокруг БК "Химки" с харизматичным главным тренером, олимпийским чемпионом Сеула-1988 Римасом Куртинайтисом и безоговорочным лидером, блестящим бомбардиром Алексеем Шведом. Команда чередует неудачные отрезки с очень хорошими, постоянно держит своих многочисленных почитателей в состоянии здорового напряжения.

Старт турнира для БК "Химки" - 6 побед в 8 матчах. Затем в полутора десятках встреч регулярного чемпионата - лишь три выигрыша. "Черная" серия меняется тремя успехами кряду, далее поражение от "Жальгириса" в гостях и вчерашний успех в противостоянии со стамбульским "Фенербахче" на "Арене Мытищи" (82:68). Гостей возглавляет самый титулованный наставник Старого света - серб Желько Обрадович, который различные клубы девять раз приводил к звание сильнейших на континенте.

В матче с "Фенером" "Химки" мощно провели стартовую четверть и к первому короткому перерыву подошли с преимуществом в 8 очков - 26:18. Точку перед сиреной поставил точным броском Сергей Карасев. Он из-за травмы пропустил несколько календарных матчей, быстренько восстановился, но в матче с французским АСВЕЛом провел на площадке только пару с небольшим минут чистого времени. С "Жальгирисом" не играл вообще, а вот против "Фенербахче" находился в действии почти 14 минут, набрал пять очков. Надеемся, что, как говорится, дальше - больше.

Фото: FIBA
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Во второй десятиминутке картина игры поменялась. Гостям даже удалось не только догнать химчан, а еще и оторваться на пять очков. А вот следующий период игры прошел полностью под диктовку химчан - хозяева ушли вперед и повели 64:54. В какой-то момент дальнейшей игры перевес нашей команды даже достиг 17 (!) очков, игра была сделана.

В итоге у победителей самым результативным стал Алексей Швед (23 очка), по 15 очков у баллов у Девина Букера и Йонаса Жеребко.

- Это отличная и очень важная победа, - считает главный тренер БК "Химки" Римас Куртинайтис. - Если посмотреть в турнирную таблицу, можно увидеть, что многие команды близки к зоне плей-офф, и мы сделали большой шаг в этом направлении. Впереди еще много матчей. Все игроки дали максимум энергии и приложили максимум усилий. Количество пропущенных очков говорит о том, что мы хорошо защищались и проделали отличную работу.

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