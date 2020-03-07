Кабмин распорядился выделить 1,2 млрд рублей на выплаты медикам

В частности, 68,6 миллиона рублей направлено Москве, 38,3 - Московской области, 34,1 - Санкт-Петербургу. Более 30 миллионов также получат Краснодарский и Красноярский края.

За каждое вновь выявленное онкозаболевание врачи получат одну тысячу рублей. 500 рублей положено врачу, ответственному за организацию и проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Остальное разделят между медработниками, назначившими диагностику, выполнившими ее и поставившими пациента на диспансерное наблюдение.