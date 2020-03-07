Какую школу выбрать для особенного ребенка - обычную или коррекционную? Как понять, готов ли дошкольник учиться в обычном классе? Что такое аудиоскриннинг? Всех ли слабослышащих детей можно научить говорить? Об этом "РГ" рассказывает доктор педагогических наук, исполняющая обязанности директора Института коррекционной педагогики РАО Татьяна Соловьева.

Татьяна Александровна, идет запись в школу. В электронной анкете диагнозы детей указывать не обязательно. Как родителям понять, какая школа для особенного ребенка будет лучше - обычная или коррекционная?

Татьяна Соловьева: Давайте сразу уточним, термины "коррекционная школа", "виды коррекционных школ" (их было восемь) больше не используются в документах. Есть общеобразовательные школы. В некоторых из них созданы необходимые условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, работают учителя-дефектологи, есть адаптированные образовательные программы. Чаще всего это школы-интернаты, перечисленный в особом перечне. Их 1664. Выбирая массовую общеобразовательную школу для своего ребенка с ограниченными возможностями здоровья, родители имеют право получить у директора полную информацию об условиях обучения. Право выбора остается за родителями. Какой вариант лучше? Поможет понять психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). Без заключения ПМПК ребенка не примут в специальную школу, а в массовой - не обеспечат необходимый объем специальных условий, включая занятия с учителем-логопедом или учителем-дефектологом.

А если родители не хотят идти на комиссию? Одни просто не могут допустить мысль, что у ребенка есть нарушения, а другие видят особенности, но считают, что обычная школа всех научит. Тогда как быть?

Татьяна Соловьева: Исходить надо, прежде всего, из интересов самого ребенка. Организация учебного процесса в специальной школе, специальном классе и в условиях инклюзии отличается.

Родителям надо понимать, что отличий в методике преподавания очень много. Отличается даже построение фразы в речи учителя. Например, в обычном классе в начальной школе педагог может спросить учеников: "В каком порядке нужно прочитать предложения, чтобы между ними была связь по смыслу и получился текст?". Учитель-дефектолог, занимаясь с детьми по адаптированной образовательной программе, отбирает слова и выражения так, чтобы донести смысл и научить порядку, алгоритму действий. Например, так: "Составь текст. Расставь предложения по порядку: что было сначала, что потом, чем все закончилось?"

Подскажите родителям, по каким признакам определить, сможет ли дошкольник с ограниченными возможностями здоровья пойти в обычный класс?

Татьяна Соловьева: По статистике половина родителей детей с проблемами речи, слуха, с задержкой психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата предпочитает отдать своего ребенка в массовую школу. Рекомендую обратить внимание на следующее:

Проявляет ли ребенок интерес к общению, игре с новыми детьми и взрослыми, как активно он включается во взаимодействие с другими людьми, соблюдает ли основные простые правила культуры поведения, речевого этикета?

Посмотрите, насколько внимательно он слушает (воспринимает) чужую речь или, напротив, перебивает, не обращая внимание на сказанное собеседником: "А я вот где был! А у меня машинка!", тянет маму за рукав: "Не хочу. Давай пойдем домой!". У ребенка нет интереса к новому человеку, нет желания узнать что-то новое, незнакомое? Скорее всего, возникнут трудности.

Очень важный показатель - качество и темп выполнения задания за определенный промежуток времени. Если требуется значительная помощь со стороны, нужно контролировать каждый шаг, иначе ребенок бросает начатое, возникает риск формальной инклюзии, когда особый ученик помещается в слишком сложную для него среду обучения.

Что происходит с учеником с ограниченными возможностями здоровья, если он попал в обычный класс, но не готов к этому?

Татьяна Соловьева: Ребенок может вести себя по-разному: вертеться на уроке, мешать другим, не отвечать на вопросы учителя, отказываться выполнять задание... Ребенок "сигнализирует" взрослому о своем неблагополучии, но распознать эти сигналы, понять в чем причины и каковы механизмы трудностей по силам только подготовленному специалисту. К сожалению, часто бывает, что к 3-4 классу дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в инклюзии, "уходят" на семейное обучение. Хотя могли бы быть вполне успешными в специальном классе или школе.

В России примерно 14 миллионов слабослышащих. Детей с нарушениями слуха - около миллиона. Учителя обычных школ знают, как их учить?

Татьяна Соловьева: В 2017 году опрос пяти тысяч педагогов массовых школ подтвердил, что им требуется непрерывное методическое сопровождение. Учителя ищут ответы на их личные профессиональные вопросы, связанные с проблемами обучения конкретного ребенка с ограниченными возможностями здоровья. При этом дети очень разные. Среди обучающихся с нарушениями слуха выделяют слабослышащих, глухих, кохлеарно имплантированных, тех, кто потерял слух, и тех, кто помимо проблем со слухом имеет дополнительные ограничения по здоровью…. Ко всем нужен разный подход. Сложности в школах есть.

Что касается нарушения слуха, то на 3-4 день после рождения или позже в роддоме или поликлинике может быть проведена процедура проверки слуха или аудиоскриннинга. Родители имеют право настаивать на оказании этой бесплатной услуги. При подозрении на снижение слуха процедура проводится повторно. Если риск нарушения слуха подтверждается, то ребенка направят в врачу-сурдологу. Важно своевременно обеспечить малыша индивидуальными слуховыми аппаратами, организовать предметную развивающую среду, занятия со специалистом дефектологом (сурдопедагогом). Слабослышащего или глухого ребенка можно научить словесной речи.

Слуховой аппарат усиливает звуковой сигнал? Ребенок лучше слышит обычную речь?

Татьяна Соловьева: Слуховой аппарат не работает как очки. Современные устройства - цифровые, настраиваются специалистами, позволяют различать окружающие звуки, речевые и неречевые, в разных условиях. Важно помнить, что при нарушенном слухе возникают неприятные болезненные ощущения в ухе при восприятии громких звуков. Это значит, что при общении со слабослышащим или глухим ребенком не стоит кричать, лучше говорить голосом нормальной громкости. Дело не столько в громкости, сколько в высоте звуков. В большинстве случаев люди с нарушением слуха способны воспринимать низкие звучания, шумы, такие как стук, гудок и другие.

Недавно в известной олимпиаде по иностранному языку впервые участвовала слепая девочка. На устной части ей пришлось отвечать в парах с обычными учениками. Многие из них опасались, что оценка может быть снижена. Девочке требовался тьютор, а время на устный ответ ограничено… Как проводить такие состязания?

Татьяна Соловьева: При организации командных соревнований должны учитываться интересы всех участников команды. В этом случае, думаю, были допущены нарушения. Если соревнуются пары, где условия сопоставимы, например, в обеих парах есть дети с ограниченными возможностями здоровья, такие состязания возможны, но оцениваться должны особым образом. Организаторам олимпиад нельзя об этом забывать. С другой стороны, включение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья во всероссийские конкурсы, фестивали, олимпиады - очень важное начинание.

По данным международного исследования PISA около 37 процентов подростков признались, что подвергаются буллингу. Пришел ребенок со слуховым аппаратом или очками на минус восемь в обычный класс. Его ведь и затравить могут!

Татьяна Соловьева: Все не так однозначно. Общение с директорами и педагогами массовых школ, родителями, чьи дети посещают инклюзивные классы, позволяет говорить об отсутствии общей тенденции. Буллингу подвергаются дети с ограниченными возможностями здоровья не чаще, чем их здоровые сверстники, в том числе вполне успешные дети, отличники, из благополучных семей.